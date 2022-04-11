В Японии выявили первый случай заражения штаммом XE

В Японии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса ХЕ

В Японии выявили первый случай заражения новым видом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Речь идет о 30-летней женщине, прибывшей в страну из США в конце марта. Об этом пишет издание Japan Times.

Точный штамм удалось установить с помощью генетического анализа, болезнь у женщины протекала бессимптомно.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля. Это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. Он обратил внимание на то, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон.