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Названы предварительные итоги выборов в столичном регионе Франции

Макрон лидирует с 30,41% в столичном регионе Франции после подсчета 45% голосов
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует с 30,41 процента после подсчета 45 процентов бюллетеней в столичном регионе страны, второе место занимает глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 25,24 процента, на третьем — глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 16,76 процента. Такие предварительные итоги голосования назвало МВД страны, передает РИА Новости.

По данным подсчета 86 процента бюллетеней по всей стране, на первом месте Макрон с 27,38 процента, на втором — Ле Пен с 25,31 процента, на третьем — Меланшон с 20,15 процента.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он пройдет 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

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Марина Совина
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