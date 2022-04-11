В Минобороны сообщили об уничтожении украинской пусковой установки «Точка-У»

Минобороны сообщило об уничтожении в районе Селидова пусковой установки «Точка-У» Украины

Вооруженные силы России уничтожили украинскую пусковую установку тактических ракет «Точку-У» в районе города Селидово Донецкой области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что также российские военные ликвидировали две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии и «до 40 человек украинских националистов».

