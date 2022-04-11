Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве захотели увольнять учителей за поддержку России

Мэрия Вильнюса пригрозила увольнять учителей за поддержку России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Городские власти Вильнюса предпринимают меры, чтобы узаконить увольнение учителей, публично выражающих поддержку России и ее действий на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии литовской столицы.

Как рассказали чиновники, к ним стала поступать информация о педагогах, которые во время школьных занятий излагают свое позитивное отношение к действиям Москвы, а также делают соответствующие записи в социальных сетях. Власти пригрозили им лишением должностей и невозможностью устроиться на новую работу.

«Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников», — говорится в сообщении. Для выявления поддерживающих Москву учителей мэрия захотела использовать родительские комитеты. Они смогут информировать самоуправление о каждом таком случае.

Ранее стало известно, что литовские активисты вылили краску в пруд напротив посольства России в Вильнюсе в знак протеста против военной операции на Украине. Вода окрасилась в темно-красный цвет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ
Пентагон прокомментировал заявления об уничтожении словацких С-300 на Украине
В центре Москвы курьер убил собаку и напал на женщину
Рогозин помечтал о научившихся сцеживать яд США
Россиянам с лишним весом посоветовали сдать несколько анализов
Россияне нашли альтернативу Испании и Черногории
Названа самая модная верхняя одежда на весну 2022 года
Фанаты «Убивая Еву» попросили наказать сценаристку сериала
Минобороны сообщило о размещении РСЗО украинскими военными в Харькове
Путин потребовал найти способ повышения пенсий и зарплат
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.