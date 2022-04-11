В Литве захотели увольнять учителей за поддержку России

Мэрия Вильнюса пригрозила увольнять учителей за поддержку России

Городские власти Вильнюса предпринимают меры, чтобы узаконить увольнение учителей, публично выражающих поддержку России и ее действий на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии литовской столицы.

Как рассказали чиновники, к ним стала поступать информация о педагогах, которые во время школьных занятий излагают свое позитивное отношение к действиям Москвы, а также делают соответствующие записи в социальных сетях. Власти пригрозили им лишением должностей и невозможностью устроиться на новую работу.

«Самоуправление консультируется с юристами о правовой основе увольнения работников», — говорится в сообщении. Для выявления поддерживающих Москву учителей мэрия захотела использовать родительские комитеты. Они смогут информировать самоуправление о каждом таком случае.

Ранее стало известно, что литовские активисты вылили краску в пруд напротив посольства России в Вильнюсе в знак протеста против военной операции на Украине. Вода окрасилась в темно-красный цвет.