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Россиянам назвали приводящие к раннему старению кожи водные процедуры

Врач Андреанова заявила о вредном влиянии на кожу горячей ванны и холодного обливания

Фото: Unsplash

Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова назвала россиянам водные процедуры, ускоряющие старение кожи. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Горячая ванна и холодное обливание, по ее словам, вредны для кожи. К горячим ваннам можно прибегнуть, если нужно согреться после мороза, однако регулярные процедуры могут привести к повышенной сухости, шелушению и даже раннему старению кожи, предупредила Андреанова.

Холодные обливания, продолжила врач, могут быть полезны спортивным людям, а также обладателям хорошего иммунитета. Привычка обливаться ледяной водой способствует предупреждению простудных заболеваний, однако также может спровоцировать излишнюю сухость и покраснение кожи.

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Александра Лисица
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