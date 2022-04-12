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Появились новые подробности о взрыве театра в Мариуполе

Военные ДНР заявили, что подрыв Мариупольского драмтеатра произошел изнутри здания

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел не извне, а изнутри здания, заявили в Донецкой народной республике (ДНР). Представитель Народной милиции республики Юрий Бухарев раскрыл новые подробности о произошедшем в театре. Об этом сообщает РИА Новости.

«По характеру взрыва можно уверенно сказать, что подрыв произошел изнутри здания, я говорил с одним из очевидцев, он сказал, что перед взрывом ни обстрела, ни пролетов самолетов не было», — заявил Бухарев. Он добавил, что внутри театра какое-то время располагались украинские военные — судя по оставленному там вооружению, в здании располагалась рота украинцев.

История со взрывом Мариупольского драматического театра получила широкую огласку в СМИ. Украинские издания утверждали, что по сооружению ударила российская авиация. Однако эта версия подверглась критике — в частности, ее не подтвердили в Минобороны России. 12 апреля, когда большая часть Мариуполя перешла к донецким войскам, в театр пустили журналистов.

Ранее в ДНР сообщили, что окруженные в Мариуполе части Вооруженных сил Украины попытались вырваться из города. Для этого они нанесли на технику опознавательные знаки ДНР. Попытка оказалась неудачной.

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Дмитрий Настасьев
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