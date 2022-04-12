Командир батальона «Восток» заявил о новой попытке прорыва ВСУ из Мариуполя

Комбат ДНР Ходаковский заявил о новой попытке прорыва ВСУ из Мариуполя

Командир батальона «Восток» МВД Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о новой попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Мариуполя. По его словам, противник наносит на технику опознавательные знаки ДНР. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня тоже противник пытался прорваться. Не совсем у него получилось, ну а мы стали на одну полезную единицу техники богаче», — доложил он, добавив, что украинские военнослужащие «на дурака ломятся напролом» на технике, которой нет на балансе ДНР.