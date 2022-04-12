Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Командир батальона «Восток» заявил о новой попытке прорыва ВСУ из Мариуполя

Комбат ДНР Ходаковский заявил о новой попытке прорыва ВСУ из Мариуполя

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Командир батальона «Восток» МВД Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о новой попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Мариуполя. По его словам, противник наносит на технику опознавательные знаки ДНР. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня тоже противник пытался прорваться. Не совсем у него получилось, ну а мы стали на одну полезную единицу техники богаче», — доложил он, добавив, что украинские военнослужащие «на дурака ломятся напролом» на технике, которой нет на балансе ДНР.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной
Путин назвал фактор завершения спецоперации на Украине
Российская теннисистка рассказала о совете тренера пить допинг с шампанским
Египет начал искать альтернативы зерну из России
Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении
Сергей Лукьяненко отложил выпуск последней книги цикла «Дозоры»
Женщина визуально помолодела с возрастом и раскрыла секреты своей красоты
Путин назвал носящих символы СС украинцев подонками
Рогозин раскрыл сроки появления метановой ракеты «Амур-СПГ»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес передумали покупать новый дом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.