Окруженные бойцы «Азова» признались в дефиците воды и боеприпасов

Экс-командир окруженного в Мариуполе нацбата «Азов» подтвердил нехватку воды и боеприпасов

Окруженные в Мариуполе российскими и донецкими войсками бойцы батальона украинских националистов «Азов» признались в нехватке еды, воды и боеприпасов. Информацию о дефиците снабжения подтвердил бывший командир нацбата Максим Жорин, передает РИА Новости.

«Что касается еды и воды, то я могу сказать, что ее давно уже не хватает… Есть также безусловно проблемы и с боекомплектом для ведения боевых действий», — сообщил экс-командир.

«Азовцы» находятся в окружении с начала марта 2022 года, когда о блокаде Мариуполя сообщил глава ДНР Денис Пушилин. С тех пор нацбат не получает пополнения и снабжения извне, однако в самом Мариуполе находится его база — поэтому украинские солдаты изначально не испытывали существенных проблем с обеспечением.

По последним сообщениям, украинцы из «Азова» отступили на территорию завода «Азовсталь», где сконцентрировали оставшиеся силы и намерены использовать предприятие как крепость. Против них Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) собирается отправить штурмовые группы с огнеметами.