Глава ДНР пообещал взять Мариуполь в кольцо за сутки

Для военнослужащих Народной милиции ДНР главной задачей на ближайшие сутки, 1 марта, является взятие Мариуполя в полное окружение. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

По его словам, слухи о медленном продвижении войск ДНР вглубь обороны противника являются дезинформацией. Он подчеркнул, что в распоряжении Народной милиции есть достаточное количество боеприпасов и горючего.

«По отдельным направлениям, я сегодня уже говорил, наши подразделения продвигаются с неким опережением графика», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР почти завершили окружение Мариуполя и открыли два гуманитарных коридора для мирных жителей. Они могут уехать из города в сторону как Запорожской области, так и Российской Федерации.