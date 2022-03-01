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Глава ДНР пообещал взять Мариуполь в кольцо за сутки

Глава ДНР Пушилин назвал окружение Мариуполя главной задачей для военных

Фото: Globallookpress.com

Для военнослужащих Народной милиции ДНР главной задачей на ближайшие сутки, 1 марта, является взятие Мариуполя в полное окружение. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

По его словам, слухи о медленном продвижении войск ДНР вглубь обороны противника являются дезинформацией. Он подчеркнул, что в распоряжении Народной милиции есть достаточное количество боеприпасов и горючего.

«По отдельным направлениям, я сегодня уже говорил, наши подразделения продвигаются с неким опережением графика», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР почти завершили окружение Мариуполя и открыли два гуманитарных коридора для мирных жителей. Они могут уехать из города в сторону как Запорожской области, так и Российской Федерации.

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Алевтина Запольская
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