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Австралия построит порт для прекращения гегемонии Китая

Австралия построит порт в Дарвине для увеличения экспорта и прекращения гегемонии Китая

Фото: Tim Wimborne / Reuters

Австралия построит новый порт стоимостью 1,5 миллиарда австралийских долларов (1,1 миллиарда долларов США) в городе Дарвин для увеличения экспорта газа и важнейших полезных ископаемых. Строительство позволит прекратить гегемонию Китая, который владеет главным портом города. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2015 году главный порт Дарвина на 99 лет арендовала китайская компания Landbridge Group для оптимизации экспорта — через него проходит значительная часть грузопотока в КНР. В последние годы этот актив стал обременительным для правительства Австралии из-за напряженных отношений с Китаем.

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Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс заявил, что страна вкладывает средства в порт, в частности, из-за растущей нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Джойс сообщил, что после заявления Китая о планах создать военную базу на Соломоновых островах строительство второго порта в Дарвине необходимо. Политик отметил, что страна должна стать «сильной и быстрой, насколько это возможно», а поспособствуют этому деньги, полученные от нового экспорта.

Австралия и США подписали Тихоокеанский пакт безопасности, согласно которому в Дарвине есть база американской военно-морской пехоты. Объявление о строительстве нового порта в городе было сделано в преддверии государственных выборов 21 мая, на которых правоцентристская партия хочет быть избранной на четвертый срок на фоне тяжелой экономической ситуации и обострившихся вопросов национальной безопасности.

Один из крупнейших портов Австралии был сдан в аренду Landbridge Group по цене 506 миллионов австралийских долларов (около 380 миллионов долларов США). В рамках этого соглашения китайцы обязались в течение 25 лет инвестировать в развитие портовой инфраструктуры.

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Платон Щукин
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