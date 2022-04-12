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Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

Заслуженная артистка России Светлана Авдеева умерла 81-м году жизни

Фото: «Российская государственная цирковая компания»

Умерла заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

«Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой», — говорится в некрологе.

Коллеги артистки отметили, что творческая карьера Авдеевой, продолжательницы известной династии длилась более 70 лет. «Едва научившись ходить, она стала знакомиться с азами акробатики, а в восьмилетнем возрасте впервые вышла на манеж с пластическим этюдом. <...> Многие годы по всему миру сестры Авдеевы удивляли людей своей ловкостью и бесстрашием», — рассказали в Росгосцирке.

Широкому зрителю Авдеева наиболее запомнились по таким спектаклям, как «Горская легенда о любви», «Вива, Зорро», «Тайна ледяного замка», созданных совместно с супругом Тамерланом Нугзаровым.

Сергей Равин
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