Жертвам мошенников в России стали реже возвращать деньги

Банки России вернули жертвам мошенников 6,8% из украденных 13,5 млрд рублей в 2021 году

В 2021 году клиенты банков России впервые перевели между собой более одного триллиарда рублей. Из них 13,5 миллиарда рублей украли мошенники. Их жертвам вернули только 6,8 процента от этой суммы, что стало худшим результатом за два года, передает РБК.

Из украденных мошенниками средств пострадавшим начислили только 6,8 процента или 920,5 миллиона рублей. Россиянам стали реже возвращать деньги на фоне роста хищений, об это свидетельствуют данные из обзора Банка России об операциях злоумышленников в 2021 году.