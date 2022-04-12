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Власти российского региона сэкономили на чиновниках и пополнили резервный фонд

Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников и пополнили резервный фонд

Фото: Pixabay

Власти Камчатского края решили сэкономить на чиновниках, а за счет освободившихся средств был пополнен резервный фонд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Отмечается, что оптимизация расходов бюджета проводилась по наименее приоритетным направлениям, в частности за счет сокращения финансирования на содержание органов государственной власти.

«Так, были сокращены расходы на оплату труда, командировки, материальное обеспечение чиновников и так далее», — отметили в правительстве Камчатского края, добавив, что объем резервного фонда после пополнения составит 2,5 миллиарда рублей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить госслужащим выезжать за рубеж, если поездка не касается государственных задач. По мнению парламентария, чиновники должны сегодня «быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами».

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Марина Совина
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