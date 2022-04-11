В России предложили запретить чиновникам поездки за рубеж

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить госслужащим выезжать за рубеж

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости предложил запретить госслужащим выезжать за рубеж, если поездка не касается государственных задач.

Парламентарий напомнил, что депутаты от «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить эту практику на других чиновников. «Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач», — высказался Хамзаев.

По мнению депутата, госслужащие должны сегодня «быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами». Он призвал глав государственных органов — правительства, Госдумы, Совета Федерации и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов «согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам». Хамзаев считает, что это позволит предотвратить появление фейков о том, что кто-то из чиновников якобы тайно выехал за границу.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в ресторане отеля The Ritz-Carlton в Герцлии вместе с семьей. Комментируя эту информацию, он заявил, что находится в Тель-Авиве в давно планируемом отпуске и пообещал уже на следующей неделе вернуться в Россию.