Кудрин прокомментировал слухи об отъезде из России

Глава Счетной палаты Кудрин заявил о нахождении в Тель-Авиве в давно планируемом отпуске

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что находится в Тель-Авиве в давно планируемом отпуске. Он пообещал уже на следующей неделе вернуться в Россию. Комментарий на слухи об отъезде член Совета при президенте России по противодействию коррупции опубликовал в Telegram-канале.

Кудрин пояснил, что отправился в Израиль на выходные. Он подчеркнул, что уже во вторник, 12 апреля, будет выступать в Совфеде.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что главу Счетной палаты видели в ресторане отеля The Ritz-Carlton в Герцлии вместе с семьей.

В конце марта сообщалось, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России.

Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс действительно покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию.