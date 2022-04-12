Анна Чиповская раскритиковала увольнение Константина Райкина и назвала его авторитетом

Российская актриса Анна Чиповская выступила против увольнения Константина Райкина с должности худрука Театральной школы Константина Райкина. Об этом сообщает журнал «Театр».

Артистка раскритиковала решение об увольнении Райкина и назвала его авторитетом. «Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ [Высшей школы сценических искусств]», — сказала Чиповская.

Об увольнении Константина Райкина стало известно ранее во вторник, 12 апреля. Данное решение принял ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин.

Бывший худрук ВШСИ подтвердил свое увольнение. «Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин. Он пояснил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.