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Путин рассказал о «самых благоприятных» ценах на газ для Белоруссии

Путин заявил о сохранении «самых благоприятных» цен на газ и нефть для Белоруссии

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Для Белоруссии сохраняются «самые благоприятные» цены на российские нефть и газ, поставляемые для внутреннего потребления, рассказал президент России Владимир Путин. Его слова цитирует ТАСС.

Расчеты за энергоресурсы уже переведены в рубли, добавил Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Подобная мера, заявил президент России, должна помочь «минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры» на промышленность и граждан Белоруссии.

О том, что с апреля Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли, в начале месяца сообщила пресс-служба белорусского правительства. Там добавили, что стоимость импортируемого из России природного газа «с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Платон Щукин
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