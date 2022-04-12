В НАТО назвали «главный результат» конфликта на Украине

Председатель комитета НАТО заявил, что Россия добилась усиления альянса у своих границ

Главным результатом специальной военной операции России на Украине стало усиление Североатлантического альянса у российских границ. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

Он добавил, что альянс продолжит поставлять Украине «все необходимое для выживания». При этом председатель подтвердил позицию НАТО, согласно которой альянс отказывается от непосредственного участия в российско-украинском конфликте.

По словам Бауэра, НАТО не требует от стран участниц поставлять оружие Украине, это является добровольным решением суверенных правительств.

Ранее политолог Сэмане Акун в статье для иранской газеты Kayhan назвала причину, по которой США отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступив в противостояние с Россией и помешав ее военной спецоперации. По ее словам, Вашингтон не может этого сделать, поскольку утратил собственное политическое влияние.