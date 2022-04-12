Политолог назвала причину отказа США помогать Украине противостоять России

Kayhan: США утратили политическое влияние и не могут помочь Украине

Политолог Сэмане Акун в статье для иранской газеты Kayhan назвала причину, по которой США отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступив в противостояние с Россией и помешав ее военной спецоперации. По ее словам, Вашингтон не может этого сделать, поскольку утратил собственное политическое влияние.

Автор статьи отметила, что после окончания холодной войны США примерили на себя роль доминирующей державы, стараясь сохранить однополярный мир, однако не справились со своей ролью, в связи с чем произошло ослабление их позиций, в частности в Европе.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что за заявлениями американских властей о том, что они не хотят идти на открытую конфронтацию с Россией, скрываются их попытки не показывать свою слабость и беспомощность.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Индия должна сама определиться с вопросом о формулировке позиции по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что доволен жесткими заявлениями властей Индии, касающимися гибели мирных жителей на Украине и призывами провести независимое расследование.