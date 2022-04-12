США заявили о праве Индии формулировать свою позицию по ситуации на Украине

Блинкен заявил, что Индия должна сама формулировать позицию по ситуации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон признает право Индии самостоятельно формулировать свою позицию, касающуюся ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Индия должна сама определиться с подходами к этому вызову. Мы ведем консультации со всеми нашими союзниками и партнерами на тему последствий войны Путина, бедствий, которые причиняются народу Украины. Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны», — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что доволен весьма жесткими заявлениями властей Индии, касающимися гибели мирных жителей на Украине и призывами провести в связи с этим независимое расследование. Кроме того, американский госсекретарь поблагодарил Нью-Дели за предоставление Киеву масштабной гуманитарной помощи.

Ранее он заявил об угрозе продовольственной безопасности в мире из-за конфликта на Украине. Блинкен назвал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине «атакой на основанный на правилах порядок», которого, по его мнению, придерживаются США и Индия.