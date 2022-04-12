США заявили об угрозе продовольственной безопасности в мире из-за Украины

Госсекретарь США заявил об угрозе продовольственной безопасности в мире из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе продовольственной безопасности в мире из-за конфликта на Украине. Такое мнение он выразил по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Блинкен назвал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине «атакой на основанный на правилах порядок», которого, по его мнению, придерживаются США и Индия.

По словам госсекретаря, Вашингон продолжит усиливать поддержку правительству и народу Украины и призывает другие страны делать то же самое. «Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия», — подчеркнул он.

Госсекретарь также заявил, что действия России имеют глубокое воздействие не только на Европу и на Украину, но и на весь мир. «Например, они вызывают продовольственную нестабильность и рост цен», — считает он, добавив, что боевые действия в настоящий момент препятствуют поставкам зерна с Украины.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.