В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за обстрела погранпункта из рогатки

СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела польскими силовиками погранпункта из рогатки

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело из-за обстрела польскими силовиками белорусского погранпункта металлическими шариками из рогатки. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В СК установили, что в ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли из рогатки белорусский пункт пропуска Песчатка в Брестской области. «В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать», — отметили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что в ходе осмотра места происшествия правоохранителями были зафиксированы повреждения стен пограничного модуля и обнаружены около четырех десятков металлических шариков. Действия польских военнослужащих в СК квалифицировали как особо злостное хулиганство и возбудили дело по части третьей статьи 339 Уголовного кодекса Белоруссии.

«Противоправные действия польских силовиков следствие расценивает как умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее об обстреле польскими силовиками погранпункта Песчатка сообщал Государственный пограничный комитет Белоруссии. Там заявили, что о случившемся уже проинформировали Варшаву, и указали на то, что ранее подобному посягательству подвергся белорусский пограничный столб.