Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы во Франции

Псаки заявила, что у Вашингтона нет доказательств вмешательства России в выборы во Франции
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У властей США нет подтверждений российского вмешательства в выборы во Франции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она признала, что в данный момент Вашингтон не располагает какими-либо свидетельствами на этот счет. Кроме того, Псаки отказалась отвечать на вопрос, обеспокоен ли Белый дом возможностью победы кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

Ранее алжирский политик и активист Фатих Титуш прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, отметив изменения в политическом ландшафте страны, которые начали происходить еще с 2017 года. Он назвал происходящее в республике «полным крахом» традиционных партий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Глава СБУ подтвердил задержание Медведчука по поручению Зеленского
Минобороны России заявило о размещении ВСУ вооружения в жилых кварталах Харькова
На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука
В США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы во Франции
Президент Чехии отверг идею размещения военной базы США в стране
Екатерина Шульман уехала из России
Продавщица цветов в Москве объяснила рост цен на ирисы и розы
Кадыров показал зачистку «Азовстали» чеченским спецназом
Появилось видео сдачи в плен тысячи морпехов ВСУ
Шольц обсудил с предпринимателями влияние на бизнес санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.