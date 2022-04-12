В США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы во Франции

Псаки заявила, что у Вашингтона нет доказательств вмешательства России в выборы во Франции

У властей США нет подтверждений российского вмешательства в выборы во Франции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она признала, что в данный момент Вашингтон не располагает какими-либо свидетельствами на этот счет. Кроме того, Псаки отказалась отвечать на вопрос, обеспокоен ли Белый дом возможностью победы кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

Ранее алжирский политик и активист Фатих Титуш прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, отметив изменения в политическом ландшафте страны, которые начали происходить еще с 2017 года. Он назвал происходящее в республике «полным крахом» традиционных партий.