Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями Евросоюза

Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов под санкциями ЕС

Европейское полицейское агентство (Европол) начало операцию под названием «Оскар» по поиску активов физических и юридических лиц, подпадающих под антироссийские санкции, пишет ТАСС.

Выявление активов

В понедельник, 11 апреля, агентство объявило о старте работы совместно со странами Евросоюза (ЕС), Евроюстом, а также агентством ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Эксперты помогут европейским странам в расследовании финансовых преступлений — выявлении активов. Ожидается, что операция продлится не менее года.

«Оскар» представляет собой зонтичную операцию, которая продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований Европол

Задачи операции

Одна из целей «Оскара» — поддержка уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных Европейским союзом торговых и экономических ограничений.

Главная функция Европола — помощь в обмене данными и разведывательной информацией между партнерами, анализ полученных сведений для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Агентство обязалось обеспечивать «оперативную координацию, судебно-медицинскую и техническую экспертизу, а также оказывать финансовую поддержку соответствующим национальным органам».

Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных Евросоюзом торговых и экономических ограничений Европол

В задачи Евроюста будет входить юридическая помощь. Кроме того, ведомство должно укреплять сотрудничество между разными следственными и судебными органами.

Frontex начнет проверять людей, пересекающих внешние границы Европейского союза и выявлять тех, в отношении которых введены ограничения.

Санкции против России

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против Москвы, который может содержать «нефтяную опцию». Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями Габриелюс Ландсбергис глава МИД Литвы

До этого глава МИД Дании Йеппе Кофода пообещал, что Брюссель усилит экономическое давление на Россию. Он анонсировал введение ограничений против энергетического сектора России.

Британский премьер Борис Джонсон также объявил, что Лондон планирует еженедельно усиливать санкционное давление на Москву из-за военной спецоперации на Украине.

Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов — мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

9 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. В перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги. Кроме того, в списке оказались руководители некоторых российских СМИ.

Позиция Кремля

Запад принял санкции против России в ответ на специальную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Глава государства заявил, что санкции против России сродни объявлению войны.

Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло Владимир Путин президент России

Введение подобных мер является одним из способов борьбы с Россией, считает президент.

