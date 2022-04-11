ЕС продолжит экономическое давление на Россию

CNN: ЕС обсудит шестой пакет антироссийских санкций против энергетического сектора

Европейских союз намерен продолжить экономическое давление на Россию и в ближайшее время обсудит введение шестого пакета антироссийских санкций, сообщает CNN со ссылкой на заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода.

Он отметил, что Европейская комиссия четко дала понять, что ЕС начинает ускоренную работу по формированию пакета ограничительных мер против энергетического сектора России. «Со стороны Дании мы будем готовы зайти так далеко, как только сможем, чтобы найти консенсус по санкциям, в том числе и по энергетике. И я надеюсь, что на этот раз это сработает», — добавил министр.

Ранее с подобным заявлением выступил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Он отметил, что разрабатываемые ограничения будут иметь преимущественно «нефтяные опции». «Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», — сказал он.

8 апреля Евросоюз опубликовал вступивший в силу пятый пакет санкций в отношении России. В новый перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберг.