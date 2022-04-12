Названы города с наибольшим ростом цен на жилье в 2022 году

Аналитики SRG назвали города, лидирующие по росту цен на жилье в 2022 году

Наибольший рост цен на вторичное жилье в первом квартале 2022 года произошел в Твери, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков SRG.

Недвижимость за три месяца подорожала в Твери на 12,22 процента (до 77,88 тысячи рублей за квадратный метр). Среди лидеров — на втором месте по росту цены «квадрата» — Саратов, где стоимость повысилась на 10,67 процента, до 55,2 тысячи рублей. Замыкает тройку Пермь с ростом цен на 10,63 процента, до 73,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Затем идут Ставрополь (плюс 10,59 процента, до 68 тысяч рублей за «квадрат») и Калининград (рост на 10,28 процента, до 99,9 тысячи рублей за квадратный метр).

Москва заняла в рейтинге из 50 городов 16-е место. C начала года рост стоимости вторичного жилья в столице составил 7,19 процента, до 315,2 тысячи рублей за «квадрат». Петербург оказался на девятом месте с ростом на 8,32 процента, до 188,5 тысячи рублей.

Аутсайдером назвали Сочи — 0,16 процента, до 199,3 тысячи рублей за квадратный метр.

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