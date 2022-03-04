Назван приемлемый для россиян уровень ипотечных ставок

Льготная ипотека немного поддержит строительную отрасль в России, но в недостаточной степени, полагает эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости Георгий Патанин. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист назвал приемлемый для россиян уровень ипотечных ставок — не более 7,5 процента. «Для того, чтобы строительная отрасль уверенно развивалась, необходима ипотека на уровне 7-7,5 процента», — заявил Патанин. Он отметил, что в настоящее время на рынке недвижимости наблюдается временный ажиотаж. Но он, по мнению эксперта, продлится недолго.

«Замечу, что сейчас строительные компании продают неликвид, — предупредил риелтор. — В связи с этим нужно очень внимательно выбирать недвижимость. Самые адекватные предложения, если появляются на рынке, уходят буквально в течение 50 минут под платную бронь».

Брать ипотеку под 20 процентов — это безумие, подчеркнул Патанин, — даже если впоследствии будет возможность рефинансировать кредит. В целом он предположил, что российская строительная отрасль «должна выдержать удар» за счет поддержки со стороны государства.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.