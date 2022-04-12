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ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»

Рассказ задержанного ФСБ участника «Правого сектора» о прибытии из Британии попал на видео

ФСБ показала кадры с задержанным в Подмосковье сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Запись публикует РИА Новости.

На камеру мужчина рассказал, что приехал в Россию из Великобритании, чтобы навестить родственников. Ранее он работал на Украине и в Европе, в частности, в Чехии.

Отвечая на вопрос о своей специальности, задержанный назвался солдатом и старшим стрелком. По словам мужчины, никого из украинских командиров, под чьим руководством он служил в Донбассе, он не знал. Также задержанный отрицал свои связи с батальоном украинских националистов «Азов».

При этом на оперативное видео ФСБ попало обнаружение тайника в лесном массиве. Оттуда сотрудники ФСБ изъяли две стеклянные бутылки с примотанными к горловине отрезками ткани и нашивки «Правого сектора» и батальона «Азов».

О задержании экстремиста стало известно 12 апреля. По версии следствия, злоумышленник мог использовать свой арсенал для проведения диверсий на территории Москвы и Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Мария Рубникович
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