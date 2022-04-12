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Россиянам посоветовали почаще заглядывать в рот хомякам

Ветеринар Надежда Кузина посоветовала не кормить хомяков морковью, капустой и арбузами

Фото: Unsplash

Ветеринар Надежда Кузина объяснила россиянам правила ухода за домашними хомяками. Слова специалистки приводит «Москва 24».

Ветеринар разрешила кормить хомяков готовым кормом из зоомагазинов, поскольку в них содержатся все необходимые минералы и витамины. Она отметила, что рацион животного можно разбавить фруктами без косточек, очищенными орехами, но не миндалем, морковью и капустой. По словам Кузиной, следует исключить соленую, жирную и жареную пищу, консервы, сладости и арбузы, так как организм хомяков не способен переварить такие продукты. Более того, у них есть предрасположенность к сахарному диабету.

Кузина посоветовала хозяевам хомяков обязательно положить в клетку минеральный камень для стачивания зубов и почаще заглядывать в рот своего питомца. При слишком длинных или неправильно растущих резцах следует отвезти его к ветеринару. «Зубы у хомяков растут постоянно. Из-за этого у грызунов имеется предрасположенность к такой стоматологической проблеме, как малокклюзия — неправильное стачивание и отрастание зубов. В подобных ситуациях специалисты укорачивают питомцу резцы. Сама по себе процедура несложная, но проблема с зубами может привести к более серьезным последствиям, если ее вовремя не заметить и не решить», — объяснила ветеринар. Она добавила, что грызуны с малокклюзией отказываются от еды.

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По словам ветеринара, хомяки предпочитают одиночество, поэтому клетку следует поставить в уединенное место. «К тактильному общению питомца тоже лучше приучать постепенно. Можно положить лакомство на ладонь и ждать, когда хомяк сам зайдет на нее. Руки при этом должны быть чистыми, без резких запахов мыла, крема или духов — у хомяков сильное обоняние», — объяснила Кузина.

Специалистка отметила, что клетка хомяка не должна стоять рядом с батареями и обогревателями или под солнечными лучами. Она рекомендовала держать питомцев подальше от сквозняков и холодных мест и выбрать обычную комнатную температуру — 18–20 °C.

Кузина добавила, что проводить уборку в клетке нужно каждые два–три дня, а генеральную уборку — раз в неделю. «При этом есть один секрет, который поможет вам создать уют для хомяка, — всегда оставляйте немного "старого" наполнителя. Таким образом грызун понимает, что все хорошо — он по-прежнему дома», — рассказала ветеринар.

По словам ветеринара, в клетке должно быть беговое колесо, так как хомяки предрасположены к ожирению. Она добавила, что причесывать питомца следует по мере необходимости.

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Рузанна Акмалтдинова
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