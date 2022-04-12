Подросток отрастил 70-сантиметровый хвост и поклялся не прятать его от мира

Daily Mirror: подросток из Непала отрастил 70-сантиметровый хвост и решил не скрывать его

Подросток из Непала отрастил хвост длиной 70 сантиметров и поклялся перестать его прятать. Об этом сообщает Daily Mirror.

До недавнего времени 16-летний Дешант Адхикари стыдился отростка, который рос из его копчика и был скрыт от внешнего мира. Когда он был младше, родители водили его к врачам и даже возили на лечение за границу в надежде избавиться от хвоста, но безуспешно.

Отчаявшись исцелить сына, они обратились к местному священнику, который предположил, что Адхикари является реинкарнацией Ханумана — индийского бога обезьян. Он не исключил, что юноша может обладать сверхъестественными способностями.

После этого семья перестала беспокоиться из-за хвоста, а сам Адхикари спокойно демонстрирует его окружающим. Он перестал искать способы излечения, решил не скрывать странный отросток и позволил ему беспрепятственно расти.

Ранее сообщалось, что шестилетнего мальчика из индийского города Дели считают воплощением обезьяноподобного бога Ханумана. По словам бабушки Кумара, у мальчика действительно много общего с обезьянами: он ржет как обезьяна, все время скачет, переворачивается и висит ногами вверх, как это делают обезьяны.

