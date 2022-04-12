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Индия и США призвали к миру на Украине

Главы МИД и Минобороны Индии и США призвали остановить военные действия на Украине
Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гуманитарный кризис на Украине может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, поэтому военные действия на украинской территории необходимо остановить. С таким заявлением выступили главы МИД и Минобороны Индии и США, сообщает ТАСС.

«Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса в Украине и оценили его более широкие последствия. Они настоятельно призвали немедленно прекратить боевые действия», — говорится в документе, опубликованном по результатам переговоров в формате «два плюс два».

Также стороны призвали уважать международное право, устав Организации Объединенных Наций и суверенитет всех государств, а также осудили гибель мирных жителей на Украине.

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Ранее глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в интервью заявил, что Россия и Индия являются естественными союзниками с налаженным стабильным сотрудничеством, но в то же время Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьими странами негативно затронуть национальные интересы Вашингтона. В то же время министр не ответил на вопрос о возможном отказе от поддержки российских оборонных контрактов после начала спецоперации России на Украине.

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Дмитрий Сотак
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