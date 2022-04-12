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Россиянам рассказали о замещении западных брендов одеждой из Ирана

ТАСС: российские торговые центры заинтересованы в сотрудничестве с иранскими брендами

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Основатель Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал о замещении западных брендов одеждой иранских марок. Соответствующий материал приводит ТАСС.

Известно, что упомянутая организация заинтересована в сотрудничестве с представителями восточной страны на фоне ухода иностранных компаний с отечественного рынка из-за ситуации на Украине. Согласно сообщению, на территории России планируется открыть не менее 30 торговых точек, а также включить одежду и обувь иранских изготовителей в ассортимент местных магазинов. При этом отмечается, что для ввода данных брендов в страну может потребоваться около трех лет.

«Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений — например, через локального дилера, который будет закупать товар. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание марки, маркетинговую поддержку товара», — пояснил Войцеховский. Эксперт добавил, что компаниям предстоит решать проблемы с логистикой и ценовой вопрос.

Ранее в апреле сотрудники международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили россиянам о невозможности замены западных брендов отечественными марками. Данные зарубежные бренды опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, а мощности отечественных марок невелики, и на увеличение их объемов производства уйдет два-три года, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

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