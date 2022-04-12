Экономист высказался о влиянии новых японских санкций на Россию

Экономист Колганов указал на избирательный подход Японии к санкциям против России

Новый санкционный пакет Японии в отношении России глобально не отразится на российской экономике, считает экономист Андрей Колганов. Мнение о влиянии японских ограничений он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Япония ввела новый пакет санкций против России. В него попали 397 граждан страны, 25 компаний и 2 банка, сообщил МИД Страны восходящего солнца. Среди россиян, попавших под ограничения, оказались депутаты Госдумы, а также семьи высших чинов государства. Ограничения по замораживанию активов затронули Сбербанк и Альфа-банк. Помимо этого, Токио запретил новые инвестиции в Россию, кроме исключительных случаев.

«Я думаю, что воздействие этих санкций не будет в целом для российской экономики чувствительным, хотя отдельным лицам и компаниям придется столкнуться с трудностями, если у них есть значительных экономические связи с Японией», — объяснил экономист.

Ранее Япония ввела запрет на импорт из России некоторых видов древесины, машинного оборудования и алкоголя. Он вступит в силу 19 апреля. По мнению Андрея Колганова, Токио очень избирательно подходит к введению санкций.

«Япония, запретив инвестиции в Россию, не вышла из Сахалинского проекта по добыче газа. Она запретила ввоз только отдельных видов древесины, не вводя сплошное эмбарго. Правительство страны будет считаться с позициями своих крупнейших компаний. Если санкции будут наносить им значительный ущерб, они будут выдавать отдельные разрешения на проведение инвестиций», — полагает экономист.

Японцы, с одной стороны, стараются следовать санкционной политике запада, но с другой стороны, пытаются при этом как-то ограничить ущерб собственной экономике, собственным экономическим связям с Россией. Андрей Колганов экономист

«Санкционные возможности почти исчерпаны»

11 апреля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявил о подготовке шестого пакета санкций против России. Экономист Андрей Колганов считает, что Запад подошел к пределу своих возможностей.

«Если Запад не решится на тотальное энергетическое эмбарго, то в остальном их возможности уже почти исчерпаны. Продолжать вводить санкции дальше — это значит существенно ограничить собственную экономическую активность, терять рабочие места и так далее. Тут они уже подходят к очень опасной для себя черте: возникает ситуация, когда между западными странами тяготы санкционного давления на Россию распространяются очень неравномерно. Большую часть этих тягот несет Европа, потому что у нее самые тесные экономические связи с Россией, в значительно меньшей степени это затрагивает США», — считает экономист.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Донбасса. В ответ США, Евросоюз и ряд других стран ввели и продолжают вводить санкции в отношении России.

