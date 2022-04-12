Стали известны подробности ранения корреспондентки Первого канала в Мариуполе

Военные на руках вынесли раненную в Мариуполе журналистку Первого канала Куксенкову

Военные на руках вынесли корреспондентку Первого канала Ирину Куксенкову, раненную при обстреле в Мариуполе. Сюжет с соответствующими кадрами доступен на сайте телеканала.

«После завершения съемок репортажа мы также мелкими группами аккуратно выдвинулись с территории завода Ильича, но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомета АГС-17», — поделилась Куксенкова подробностями обстрела.

Журналистку ранили во время съемок репортажа, в ее ноги попали несколько осколков. Военные на руках эвакуировали Куксенкову в госпиталь. Сейчас она находится в Донецке, врачи оказывают ей необходимую помощь. Также стало известно, что оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

О том, что корреспондентка Первого канала получила ранения при обстреле в Мариуполе, сообщалось утром 12 апреля. Она рассказала, что во время огня ее закрыли собой военные. Они также были госпитализированы. Журналистка заверила зрителей, что с ней уже «все хорошо».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что цель операции — демилитаризация Украины.