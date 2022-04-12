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В Москве недосчитались элитного жилья

Предложение элитного жилья в Москве сократилось до 275 тысяч квадратных метров

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

За первый квартал 2022 года на рынке недвижимости в Москве недосчитались элитного жилья — предложение сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Показатель стал минимальным с 2014 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

В сравнении с объемом предложения за аналогичный период 2021 года показатель снизился на 25 процентов. Что касается количества сделок с элитным жильем, то в первом квартале подписали около 300 договоров — на 60 процентов меньше, чем в 2021-м.

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В среднем квадратный метр элитного жилья в новостройках обойдется в 1,5 миллиона рублей. В первом квартале 2022-го стоимость выросла на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом год назад и на 20 процентов — относительно четвертого квартала 2021-го.

Ранее риелторская компания Est-a-Tet зафиксировала минимальный с 2019 года объем предложения элитного жилья на московском элитном рынке недвижимости. За первый квартал 2022 года доля элитных новостроек в общем объеме предложения снизилась с 5,7 процента до 4,6 процента.

Нина Ташевская
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