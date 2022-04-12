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В Японии раскрыли последствия отказа от российского угля

Asahi допустило подорожание электроэнергии в Японии из-за запрета на уголь из России

Фото: Pixabay

Решение Японии о запрете на поставки угля из России из-за спецоперации страны на Украине повлечет за собой негативные последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asahi.

В течение 2021 года Россия поставила Японии угля почти на 280 миллиардов иен, что составляет 13 процентов от совокупности его импорта. В Токио раскрыли последствия отказа от российского топлива и заявили, что эмбарго приведет к сокращению поступления иностранной валюты в соседнее государство.

Кроме того, эта мера нанесет значительной удар по экономике самой Японии. Автор публикации допустил подорожание электроэнергии в стране.

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«Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры», — подчеркивается в материале Asahi.

8 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что власти страны намерены снижать объем импорта угля из России, одновременно занимаясь поисками альтернативных экспортеров. В дальнейшем Токио планирует полностью отказаться от российского топлива.

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Марина Совина
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