Mercedes-Benz изменится ради спасения планеты

Mercedes-Benz пообещал вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2030 году

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пообещал измениться ради спасения планеты. Компания планирует вдвое сократить выбросы вредного для экологии углекислого газа, сообщает Reuters.

В компании отметили, что сокращение эмиссий станет шагом к достижению углеродной нейтральности, которую Mercedes-Benz планирует достичь к 2039 году. К 2030-му она намерена добывать 70 процентов необходимой для производства энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На данный момент на долю ВИЭ приходится 45-50 процентов общей генерации. Mercedes-Benz все еще полагается на природный газ, однако руководитель производства компании Йорг Бурцер отметил, что он и его коллеги активно ищут пути минимизации использования ископаемого топлива.

В будущем 15 процентов энергии должно будет поступать от солнечных и ветряных электростанций компании, остальную часть Mercedes-Benz рассчитывает получать через соглашения о закупке электроэнергии (PPAs), в рамках которых производителям платят фиксированную сумму за генерацию определенного количества энергии за установленный период времени. Сейчас организация ведет переговоры о покупке энергии ветра через PPAs на 1,09 миллиарда долларов.

Ранее немецкий концерн BMW решил сократить выбросы углекислого газа в течение всего жизненного цикла автомобиля на 40 процентов к 2030 году. Ради этого компания собирается использовать вдвое больше переработанных материалов, чтобы сократить объем выбросов уже на этапе производства.