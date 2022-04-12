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Россиянам захотели ограничить доступ к майнингу

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил, что майнинг нужно разрешить юрлицам

Фото: Pixabay

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что занятие майнингом нужно ограничить для россиян и разрешить это делать только юрлицам. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

При этом Аксаков подчеркнул, что на данный момент законопроект по легализации криптовалют, подготовленный Минфином, не затрагивает сферу майнинга. Депутат захотел, чтобы в случае майнинга налогообложение было приближено к тому, что установлено на рынке товаров и услуг, то есть необходимо ввести НДС и налог на прибыль.

Майнинг следует разрешить только в энергоизбыточных регионах, считает Аксаков. «Что касается криптовалютных финансовых активов, здесь налогообложение должно быть как в финансовом сегменте», — сказал он.

Собеседник издания пояснил, что этот законопроект сейчас обсуждается в правительстве. Он ожидает, что документ внесут в мае, однако сейча Банк России стоит на позиции полного запрета операций с криптовалютами в России, поэтому доработок ожидается много, добавил он.

В январе ЦБ выступил с идеей запрета оборота и майнинга криптовалют в России, ссылаясь на серьезные риски для финансовой системы. Правительство в свою очередь выступило с идеей регулирования сектора.

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Марина Совина
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