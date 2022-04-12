Мурашко заявил о росте цен на часть препаратов

Мурашко: рост цен на не жизненно важные препараты колебался в пределах 12% за месяц

В России рост и снижение цен на лекарственные средства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, в течение месяца колебались в пределах 12 процентов. Такие границы изменения стоимости обозначил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Есть увеличение цен по не жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12 процентов», — сказал министр.

Он добавил, что граница колебаний цен на жизненно необходимые и важные препараты была в пределах четырех процентов.

Ранее Мурашко сообщил, что в России запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах достаточен. По его словам, для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.

О стабильной ситуации на рынке лекарств заявила и глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она рассказала, что производители препаратов обеспечены необходимым сырьем для производства практически на год.