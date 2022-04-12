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Обама оправдался за «недостаточно жесткие» меры против России в 2014 году

Экс-президент США Обама объяснил «недостаточно жесткие» санкции после вхождения Крыма в РФ

Фото: Chris Kleponis Pool / CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Барак Обама, которого критиковали за недостаточно жесткие меры против России после вхождения Крыма в ее состав в 2014 году, оправдал свои действия. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Экс-глава государства ввел экономические санкции, однако подвергся критике — в частности, представители Республиканской партии тогда предлагали ужесточить меры и поставить Украине оружие.

«Ситуации [в 2014 и 2022 годах] и их обстоятельства разные. Но то, что мы наблюдаем, является очередным напоминанием о том, почему нам не стоит воспринимать нашу собственную демократию как должное. И почему нам так важно поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и присоединяться к ним», — объяснил бывший американский лидер.

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Обама также похвалил администрацию президента США Джо Байдена, который при нем был вице-президентом, и выразил уверенность в том, что Белый дом «делает то, что должен делать».

США ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с ситуацией на юго-востоке Украины. В частности, Вашингтон блокировал активы любых физических лиц и компаний, связанных с полуостровом, а также запретил экспорт, реэкспорт, продажу и поставки товаров, услуг и технологий из США в республику.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. В ответ США, Евросоюз и ряд других стран ввели и продолжают вводить санкции в отношении Москвы.

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Варвара Кошечкина
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