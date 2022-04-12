Ортопед назвала вредную после 30 лет обувь

Ортопед Пастарнак назвала обувь, которую нельзя носить после 30 лет

Некоторые виды обуви, несмотря на обманчивое удобство, вредны для здоровья, заявила травматолог-ортопед Елена Пастарнак, передает радио Sputnik.

Она назвала обувь, которую нельзя носить после 30 лет — кеды. По словам травматолога, с наступлением весны многие россияне предпочитают сменить тяжелую обувь на более легкую и выбирают кеды. Пастарнак напомнила, что кеды имеют плоскую подошву.

Из-за нее свод стопы уплощается, стопа расползается. Это плохо сказывается на самой стопе, крупных суставах, позвоночнике. В кедах быстро развивается плоскостопие. «Обязательно нужно использовать ортопедическую стельку, иначе вам будет некомфортно при длительной ходьбе, у вас начнут уставать и болеть голеностопные суставы, колени, спина, поясница», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, для такой обуви существуют возрастные ограничения — после 30 лет лучше носить только «правильную» обувь. «Чем человек моложе, тем эластичнее у него связки, запас резервных функций организма достаточный, компенсаторные реакции хорошо развиты. После 30 лет наступает декомпенсация, связки и суставы становятся неподатливыми», — добавила она.

Врач посоветовала отдавать предпочтение обуви на небольшом (три-четыре сантиметра) каблуке, с устойчивым и жестким задником, либо шнуровкой, фиксирующими стопу.

Ранее травматолог-ортопед Эшгин Рзаев назвал наиболее безопасными кеды, изготовленные по индивидуальному пошиву.