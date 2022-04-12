Цены на газ в Европе выросли из-за снижения транзита через Украину

Цены на газ в Европе выросли до 1180 долларов за тысячу кубометров на торгах 12 апреля

Цены на газ в Европе выросли на торгах 12 апреля. Стоимость фьючерсов на май на TTF находится выше отметки в 1180 долларов за тысячу кубометров (плюс три процента), свидетельствуют данные торгов.

Рост стоимости отмечается на фоне снижения транзита через Украину, отмечает Bloomberg. По уточнению «Интерфакса», номинация на прокачку российского газа в Европу на 12 апреля составляет 74,5 миллиона кубометров, тогда как заявка на 11 апреля составляла 95 миллионов.

Поставки газа по «Северному потоку» при том близки к максимальным мощностям, а объемы по обоим маршрутам ежедневно меняются. Пока что военная операция на Украине не сказалась на поставках российского газа, несмотря на опасения по этому поводу, возникшие еще до ее начала.

Развитие ситуации уже заставило европейские государства начать искать способы снизить зависимость от топлива из России. Среди предполагаемых решений — рост поставок из других государств, как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ), рост генерации в секторе альтернативной энергетики.