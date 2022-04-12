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В ДНР назвали срок прекращения деятельности СММ ОБСЕ в республике

Глава МИД ДНР заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить работу в республике к 30 апреля

Фото: РИА Новости

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) должна прекратить свою деятельность в Донецкой народной республике (ДНР) до 30 апреля. Такой срок для прекращения ее работы назвала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передает «Интерфакс».

Глава МИД подчеркнула, что деятельность СММ ОБСЕ не должна продолжаться на территории ДНР, и связала такое решение властей с изменением политических реалий, в частности — с признанием республики со стороны России и неактуальностью Минских соглашений.

«Это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики», — заявила она.

8 апреля Никонорова сообщила, что Министерством иностранных дел ДНР был подготовлен проект постановления Государственного комитета обороны о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике. Глава МИД не раскрыла причин такого решения, однако указала, что Донецк вскоре признает неправомерным продление работы миссии и избавится от присутствия наблюдателей.

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Алевтина Запольская
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