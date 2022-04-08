ДНР избавится от наблюдателей ОБСЕ

В ДНР подготовили инициативу о прекращении работы СММ ОБСЕ на территории Донбасса

Министерство иностранных дел ДНР подготовило инициативу о прекращении работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Наталью Никоронову.

Дипломат не раскрыла причин такого решения, однако указала, что донецкое руководство вскоре признает неправомерным продление работы миссии и избавится от присутствия наблюдателей.

«Это проект постановления Государственного комитета обороны», — объяснила Никоронова.

Ранее стало известно, что в ДНР был задержан один из сотрудников ОБСЕ. Причины инцидента не уточняются, однако донецкие власти заверили, что наблюдатель занимался противоправной деятельностью.