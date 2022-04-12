Александр Васильев назвал клетчатую рубашку и вещи из вельвета главными трендами 2022 года

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл главные тренды 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание StarHit.

Так, Васильев посоветовал приобрести клетчатые рубашки, которые, по его словам, будут особенно популярны в течение нескольких сезонов. Специалист пояснил, что в данный момент классика стала главенствовать над другими стилями.

Кроме того, историк моды рассказал, какие цвета будут актуальны в ближайшее время. Модными собеседник издания назвал сочетание голубого и белого, бежевый, а также насыщенный зеленый оттенок. Вдобавок герой материала отметил, что в тренде окажутся мужские пиджаки из стрейча и вещи из вельвета.

Помимо этого, Васильев дал читателям издания несколько модных советов. Специалист порекомендовал девушкам выбирать обувь на массивном, расклешенном в нижней части каблуке, а мужчинам — изделия из плотного трикотажа.

Ранее в марте историк моды Александр Васильев раскрыл простые способы, которые позволят россиянам одеваться стильно и недорого, а также посоветовал обратить внимание на распродажи и секонд-хенды. «Не надо бояться секонд-хенда. Вы можете найти там новые вещи, они даже продаются с этикетками. Регулярно посещайте распродажи. И самое главное — никогда не покупайте ультрамодные предметы гардероба, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — советует Васильев. По словам искусствоведа, классика с легким налетом шика — наиболее подходящий стиль для большинства женщин.