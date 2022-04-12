Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина запретил невесте приглашать на свадьбу порнозвезду

Reddit: жених рассказал о разногласиях с невестой из-за подружки-порнозвезды

Фото: Shutterstock

Пользователь Reddit рассказал о разногласиях с возлюбленной из-за того, что он запретил ей приглашать на свадьбу знакомую порнозвезду в качестве подружки невесты.

Речь идет об одной из близких подруг невесты. Не раскрывая ее имени, жених рассказал, что она очень известна в индустрии фильмов для взрослых. Он беспокоится, что многие гости тоже узнают эту женщину. Мужчина объяснил, что среди его родственников есть глубоко верующие люди. По его мнению, это может отвлечь внимание гостей от невесты.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта

Жених подчеркнул, что не осуждает род деятельности подруги невесты. «Но моя семья настолько религиозна, что моя мать заявила, что если свадьба не будет проводиться в церкви, она не придет. Я знаю, что это глупо, но такая у меня семья», — сказал мужчина.

Его просьба не понравилась невесте. «Она сказала, что это одна из ее самых близких подруг, и она не будет поступаться ею, чтобы угодить моей матери», — утверждает жених. В ответ он напомнил невесте, что по ее требованию согласился не приглашать в качестве шафера человека, который кому-то изменил.

Позже мужчина уточнил, что поскольку его родители очень богаты, его мать оплачивает свадьбу, и что, несмотря на религиозность, его семья смотрит порно.

Многие пользователи соцсети сошлись во мнении, что жених не прав. «Если подружка невесты будет в одежде и сделает другой макияж, они узнают ее? Очень сомневаюсь. Дело только в том, что вы стесняетесь. Вы придурок», — написал один из них.

«А как, простите, эта глубоко религиозная семья узнает порноактрису? У всех, кто ее узнает, не будет оправдания», — отметил другой. «Логика ясна: глубоко религиозная семья... похоже, не заботится о моральном поведении. Они просто не хотят, чтобы соседи судачили об этом», — предположил третий.

Ранее сообщалось, что бывшая порнозвезда оставила карьеру, обратилась к религии и создала курс «Как избавиться от порнозависимости». Женщина отметила, что гордость не позволяла ей уйти из индустрии, хотя она понимала, что необходимо это сделать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Медведев обвинил Европу в попытке «прикарманить» российские картины
Россиянам захотели ограничить доступ к майнингу
Ряду стран предрекли голод без российского зерна
В Бельгии обнаружили новую разновидность омикрона
Мужчина запретил невесте приглашать на свадьбу порнозвезду
В Госдуме рассказали о будущем льготной ипотеки в России
США сменят главу командования в Европе на генерала с научной степенью по России
США призвали все страны не приобретать вооружения у России
Доктор Мясников назвал эффективное лекарство от гипертонии
США заявили о праве Индии формулировать свою позицию по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.