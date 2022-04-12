Мужчина запретил невесте приглашать на свадьбу порнозвезду

Reddit: жених рассказал о разногласиях с невестой из-за подружки-порнозвезды

Пользователь Reddit рассказал о разногласиях с возлюбленной из-за того, что он запретил ей приглашать на свадьбу знакомую порнозвезду в качестве подружки невесты.

Речь идет об одной из близких подруг невесты. Не раскрывая ее имени, жених рассказал, что она очень известна в индустрии фильмов для взрослых. Он беспокоится, что многие гости тоже узнают эту женщину. Мужчина объяснил, что среди его родственников есть глубоко верующие люди. По его мнению, это может отвлечь внимание гостей от невесты.

Жених подчеркнул, что не осуждает род деятельности подруги невесты. «Но моя семья настолько религиозна, что моя мать заявила, что если свадьба не будет проводиться в церкви, она не придет. Я знаю, что это глупо, но такая у меня семья», — сказал мужчина.

Его просьба не понравилась невесте. «Она сказала, что это одна из ее самых близких подруг, и она не будет поступаться ею, чтобы угодить моей матери», — утверждает жених. В ответ он напомнил невесте, что по ее требованию согласился не приглашать в качестве шафера человека, который кому-то изменил.

Позже мужчина уточнил, что поскольку его родители очень богаты, его мать оплачивает свадьбу, и что, несмотря на религиозность, его семья смотрит порно.

Многие пользователи соцсети сошлись во мнении, что жених не прав. «Если подружка невесты будет в одежде и сделает другой макияж, они узнают ее? Очень сомневаюсь. Дело только в том, что вы стесняетесь. Вы придурок», — написал один из них.

«А как, простите, эта глубоко религиозная семья узнает порноактрису? У всех, кто ее узнает, не будет оправдания», — отметил другой. «Логика ясна: глубоко религиозная семья... похоже, не заботится о моральном поведении. Они просто не хотят, чтобы соседи судачили об этом», — предположил третий.

Ранее сообщалось, что бывшая порнозвезда оставила карьеру, обратилась к религии и создала курс «Как избавиться от порнозависимости». Женщина отметила, что гордость не позволяла ей уйти из индустрии, хотя она понимала, что необходимо это сделать.