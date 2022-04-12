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Специалисты напомнили о помогающем при артрите доступном продукте

Фонд артрита США: имбирь может спасти от болей в суставах

Фото: Unsplash

Специалисты Фонда артрита США напомнили о доступном продукте, который продается практически в любом магазине и может спасти от болей при заболевании. Подробнее о свойствах имбиря эксперты рассказали изданию Express.

По словам экспертов Фонда, людям с хронической патологией, связанной с суставами, необходимо очень внимательно относиться к своему рациону, так как одни продукты могут усилить болевые ощущения, а другие, напротив, уменьшат неприятные симптомы.

Так, например, корень имбиря, по мнению специалистов, обладает заживляющими свойствами и оказывает обезболивающий эффект, схожий с действием обычных нестероидных противовоспалительных препаратов. Другими словами, экстракт имбиря может помочь уменьшить воспалительные процессы при артрите, избавит от болей и неприятных ощущений.

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«Прием экстракта имбиря четыре раза в день в течение трех месяцев лечения может существенно уменьшить боль при остеоартрите в колене. Если же его регулярно принимать дважды в день, то это поможет снизить болевые ощущения и дискомфорт при остеоартрозе тазобедренного и коленного суставов», — подытожили эксперты Фонда.

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Юлия Кальницкая
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