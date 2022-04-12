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Рыбаки поймали унесенных в открытое море девушек

KKTV: в Калифорнии рыбаки успели спасти 16-летних девушек, унесенных течением в море

Кадр: Bill Weilbacher

В американском штате Калифорния рыбаки успели спасти двух 16-летних пловчих, которых унесло в открытое море течением. Об этом сообщает KKTV.

Девушки провели в море около 30 минут. Температура воды составляла примерно 11 градусов, поэтому обе страдали от гипотермии. На помощь пострадавшим пришли трое рыбаков, которые возвращались к берегу после удачной рыбалки. «Если бы мы их не увидели, они бы долго не протянули, — утверждает один из них. — Когда они оказались в лодке, то не могли стоять на ногах, одна даже ног не чувствовала».

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Рыбаки подчеркнули, что не оказались бы рядом с подростками, если бы не решили провести больше времени в море, чтобы поймать шестого лосося и перевыполнить план. «Слава богу, мы оказались там, потому что других лодок в округе не было. Чтобы добраться до девушек с берега, потребовалось бы не менее получаса, а продержаться в такой воде можно не более десяти минут, — рассказал капитан Майк Арухо. — Я схватил первую девушку и помог ей забраться на борт. Она была такая холодная... и потеряла сознание, оказавшись на палубе».

На берегу пострадавших осмотрели медики. Затем их отпустили к родителям.

Ранее сообщалось, что житель государства Тонга провел в воде 26 часов после того, как цунами унесло его в открытое море, и выжил. Проезжавший мимо водитель подобрал доплывшего до берега мужчину и помог ему связаться с семьей.

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Алиса Дмитриева
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