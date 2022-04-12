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На Украине предложили запретить в общественных местах российскую музыку

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете российской музыки в общественных местах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете российской музыки в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что документ предусматривает запрет на «воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов» России на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, учреждениях образования, культуры и отдыха, гостиницах, кафе и общественном транспорте. Подобные меры предлагается задействовать «до освобождения всех оккупированных украинских территорий».

Уточняется, что с инициативой законопроекта выступили, в частности, депутаты украинского парламента от партии «Европейская солидарность» София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка и Виктория Сюмар.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады предложили внести изменения в закон «О географических названиях», которые запретили бы присваивать географическим объектам на Украине названия, связанные с Россией. По их мнению, вслед за декоммунизацией в республике должна пройти «деколонизация и полное возобновление украинской исторической национальной топонимики».

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Алевтина Запольская
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