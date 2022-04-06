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На Украине предложили запретить связанные с Россией географические названия

Верховная Рада Украины предложила запретить связанные с Россией географические названия

Фото: Shutterstock

Верховная Рада Украины предложила запретить присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О географических названиях», которые запретили бы присваивать географическим объектам на Украине названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, ее исторические и культурные места, города, даты, события и деятелей, «которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции».

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В пояснительной записке нардепы выразили недовольство некоторыми названиями улиц в украинских городах и заявили, что вслед за декоммунизацией должна пройти «деколонизация и полное возобновление украинской исторической национальной топонимики».

На Украине с 2015 года существует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на распространение советской символики, а также осуждение коммунистического режима на государственном уровне. В рамках закона в стране переименовываются города и улицы, сносятся памятники советским деятелям.

В январе в двух украинских селах из названий улиц убрали имя депутата Госдумы Валентины Терешковой — первой советской женщины-космонавта.

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Алиса Реброва
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